EXCLUSIV Ce spune Laurentiu Branescu, singurul roman care joaca in Scotia, de transferul lui Ianis la Rangers: "De aici va putea merge in Premier League!"

Ianis Hagi a plecat de la Genk si va juca sub forma de imprumut pentru urmatoarele 6 luni la Glasgow Rangers, echipa antrenata de Steven Gerrard. Scotienii il vor putea achizitiona definitiv in vara pe mijlocasul roman contra sumei de 5 milioane de euro.

Laurentiu Branescu este singurul roman care evolueaza in Premiership, la Kilmarnock. Goalkeeper-ul in varsta de 25 de ani a vorbit pentru www.sport.ro despre transferul lui Ianis Hagi in Scotia, despre sansele acestuia sa confirme, dar si despre stilul in care se joaca fotbal in insula.

"Cred ca e un pas important pentru el si pentru cariera lui, deoarece are un antrenor care lucreaza foarte bine. Rangers este o echipa puternica, practica un fotbal frumos de posesie, iar mixul de jucatori cu experienta si cei tineri se pliaza pe stilul lui Steven Gerrard.

In Scotia, jocul este foarte agresiv, jucatorii sunt masivi, iar arbitrii lasa meciurile sa se desfasoare mai liber. Eu consider ca pentru Ianis este o oportunitate extrem de buna pentru a creste, Rangers este un club important, cu o istorie uriasa si multe trofee, iar dupa problemele financiare a reusit sa revina in elita scotiana, unde duce o lupta interesanta cu Celtic.

El va avea o vizibilitate mare aici, de unde va putea merge in Premier League!", a spus Laurentiu Branescu pentru www.sport.ro.