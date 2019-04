Era unul dintre cei mai tari atacanti din anii 2000, acum NU-L MAI RECUNOSTI! Cum poate sa arate astazi

Transformare incredibila pentru unul dintre atacantii de top din Europa!

Diego Tristan, golgeterul Spaniei in 2002 in tricoul lui Deportivo, n-a mai tinut cont de nicio recomandare a nutritionistilor dupa ce s-a lasat de fotbal. A pus cateva zeci de kilograme! Burtica nu mai lasa sa se vada talentul urias al fostului superjucator de la Depor, care incearca sa mai scape de surprlus in meciurile de veterani.

Tristan, 43 de ani, a jucat ultima data la Cadiz, in 2009-2010. Spaniolul a trecut in cariera pe Betis, Mallorca, Deportivo, Livorno sau West Ham United. Cel mai mare succes l-a avut ca jucator al lui Depor, pentru care a marcat 87 de goluri in 177 de partide numai in campionat.