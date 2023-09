Al Hilal s-a impus cu scorul de 2-0, golurile fiind reușite de Koulibaly și Mitrovic, în repriza secundă. Meciul a fost marcat de ratarea unui penalty de către Neymar, execuția din minutul 37 fiind una sub așteptări.

În urma acestui rezultat, Al Hilal a urcat pe primul loc în clasament, cu 20 de puncte, în timp ce Al Shabab a rămas pe poziția a 11-a.

NEYMAR PENALTY MISS !!!!

It’s not going good for him in Saudi Arabia lately

pic.twitter.com/sGqAfwyA69