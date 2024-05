Cele două echipe și-au dat întâlnire în ultima etapă a play-off-ului Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Rapid a obținut toate cele trei puncte, dar situația din clasament nu s-a schimbat. FCSB e campioană, iar trupa din Giulești, ultima clasată.

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf un jucător de la FCSB: ”Mi-au plăcut toți, mai puțin unul”

Imediat după meci, Gigi Becali a intervenit în direct la televiziunea PrimaSport și a menționat că singurul jucător de care nu i-a plăcut a fost Andrei Vlad, portarul de rezervă al FCSB-ului.

”Eu sunt bucuros, 2-0 nu e un scor... a fost așa mai mult pe greșelile lui Vlad, posesia mai mult, am avut și copii de 15-16 ani în teren, mingea a fost mai mult la noi. Să joci cu copii de 16 ani pe contraatac... Am vrut să punem niște copii să îi verificăm. Am vrut să ne distrăm și noi în Giulești, ne-am distrat. Ce mă mai interesează pe mine de Rapid? Eu sunt campion.

Toată echipa mi-a plăcut. Din moment ce ai trei copii pe teren și ai posesie mai mare ca Rapid, mi-a plăcut toată echipa. Mai puțin Vlad, la primul gol a respins, la al doilea gol, nu mai spun.. nu mai are rost să spun de băiat, poate găsește și el să se ducă undeva”, a spus Gigi Becali.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul sezonului

FCSB rămâne prima clasată cu 49 de puncte. Roș-albaștrii au câștigat matematic campionatul încă din etapa #7, când au învins-o pe Farul Constanța cu 2-1. După eșecul 0-1 cu CFR Cluj de săptămâna trecută, FCSB a celebrat primul titlu din formatul play-off/play-out al Superligii României.

CFR Cluj e vicecampioana României cu 46 de puncte. Universitatea Craiova completează podiumul cu 44 de puncte, în timp ce fosta campioană Farul Constanța se situează pe poziția a patra, cu 36 de puncte.

Sepsi OSK, în ciuda faptului că a obținut accederea în play-off la limită, la capătul sezonului regulat, a încheiat a doua parte a campionatului pe cinci, cu 34 de puncte, iar Rapid e ultima clasată cu 32 de puncte.