Szilard Veres nu se dă bătut după Dinamo - Csikszereda 2-0. Ce anunță pentru meciul retur

Dinamo s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Csikszereda Miercurea Ciuc în manșa tur a barajului pentru rămânere/promovare în prima ligă din România și are prima șansă la "biletele" pentru Liga 1.

Szilard Veres, mijlocașul celor de la Csikszereda, a vorbit după meci și a ținut să evidențieze faptul că echipa sa putea face un meci mai bun. Formația din Miercurea Ciuc a avut ocazii, iar fotbalistul este convins că în returul de săptămâna viitoare vor putea face un meci mai bun.

Veres este cotat la 175.000 de euro, conform site-urile de specialitate și a semnat cu Csikszereda în septembrie sezonului 2022, când a fost transferat de la CS Mioveni.

Veres: "Am ștut că vor fi agresivi"

"Am știut că vor fi agresivi, că vor veni peste noi, au avut posesia, ocazii. Sunt puțin supărat pentru golurile pe care le-am primit, mai ales primul. Așteptăm returul și sperăm că le vom pune probleme.

Noi venim din liga a doua, am terminat pe locul 6, am știut că ne așteaptă un meci greu. Din păcate am pierdut, dar sperăm că săptămâna viitoare vom face un meci mai bun. Și noi am avut ocaziile noastre, foarte mari, din păcate, ei au marcat, noi nu, dar putem sa le punem probleme. Vom da totul săptămâna viitoare și sperăm să fie mai bine" a declarat Szilard Veres, după meci.

Echipele de start

Dinamo București: Golubovic - Moura, R. Grigore, Homawoo, Amzăr - Milanov, Gnahore, Pavicic - Bani, Abdallah, Politic; Rezerve: Railean, Gregorio, Iglesias, Ilic, Bordușanu, P. Neagu, Al. Irimia, N. Roșu, C. Costin

Antrenor: Zeljko Kopic

Csikszereda Miercurea Ciuc: Gyenge - Nagy, Keleman, Csuros, Apro - Veres, Soufiane - Szondi, Babati, Gal-Andrezly - Jelena; Rezerve: Karacsony, Gheralis, Makrai, Bakos, Pinter, Bloj, Balogh, Gergely, Vita

Antrenor: Robert Ilyes

Returul se va juca la Miercurea Ciuc luni, 27 mai, de la ora 20:00.