Almazán este un oraș mic de doar 5.400 de locuitori, situat la 190 de kilometri de Madrid. Echipa din regiunea Soria evoluează în liga a cincea din Spania, unde în prezent se află la mijlocul clasamentului, însă toate aceste lucruri nu mai contează, întrucât jucătorii acestei echipe au șansa unică de a juca împotriva lui Griezmann & Co.

Cu o istorie de 55 ani, SD Almazan a mai ajuns doar de trei ori în această fază a competiției. Chiar dacă este prima rundă, sistemul de calificare pentru echipele din ligile inferioare este unul diferit, aceste formații disputând meciuri de baraj pentru accederea în faza inaugurală, acolo de unde își începe campania și majoritatea echipelor din La Liga.

Mai jos puteți viziona bucuria inimaginabilă a jucătorilor lui Almazan, la aflarea adversarului din Copa del Rey.

The reaction of the SD Almazán players when they found out they were going to play against Atlético de Madrid in the Copa del Rey. ???? pic.twitter.com/fuNCkmnnUk