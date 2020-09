"Pare o echipa debusolata! Nu vor mai conta prea mult!" Verdict DUR pentru echipa lui Gigi Becali! "Nu se poate asa ceva!" 

FCSB s-a calificat in turul 3 preliminar al Europa League la capatului unei partide cu 8 goluri inscrie in primele 90 minute.

Imediat dupa meci, Gabi Balint a declarat ca viitorul echipei "ros-albastre" este incert in cazul in care FCSB nu va reusi sa obtina o calificare in grupele Europa League.

"Am jucat cu doi adversari. Unul se numeste COVID-ul. Cu el ne vom confrunta si in meciurile viitoare. Unul singur poate sa apara in cantonament si sa ii imbolnaveasca pe toti. Nu ai ce sa faci!

Pare o echipa debusolata, un club care nu a mai facut transferuri. Vor fi sanse foarte mici cu Slovan, vor pierde foarte mult financiar. Va deveni un club care nu va mai conta prea mult.

FCSB a dominat tot meciul, chiar si cand a fost 0-2, ei dominau si primeau goluri. E un meci pe care e foarte greu sa-l intelegi. Raportul de suturi a fost astazi, cred, 6 la 6. Aproximativ. Nu se poate asa ceva! Si portarul destul de naiv, tanar. Dar a aparat totusi un penalty", a spus Balint, la Digi Sport.

In turul 3 preliminar al Europa League, FCSB va juca pe teren propriu contra cehilor de la Slovan Liberec. Meciul este programat pe 24 septembrie.