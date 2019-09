CFR CLUJ - LAZIO: Italienii, sustinuti de 50 de romani la Cluj! Ce au facut in ziua meciului. VIDEO

Cateva sute de ultrasi o insotesc pe Lazio la Cluj pentru meciul din Europa League cu CFR Cluj. Alaturi de ei si cativa romani.

CFR Cluj are parte de un debut de foc in grupele Europa League, contra lui Lazio Roma. Echipa italiana a venit insotita de cateva sute de ultrasi, recunoscuti pentru duritatea lor. Fanii italieni nu au produs incidente pana acum in Cluj.Galeria lui Lazio este in doliu in aceasta perioada. Unul din liderii lor, celebrul Diabolik, a fost ucis in luna august intr-un parc din Roma.

La Cluj au aparut si 50 de suporteri romani ai lui Lazio din fan-clubul oficial din Romania. Ei au cantat la terasele din oras.

Anul trecut, Lazio a pierdut in Romania cu FCSB, scor 0-1. In retur, italienii s-au impus cu 5-1 pe Olimpico.