CFR CLUJ - LAZIO | "Dan Petrescu a decis sa nu-l treaca" Motivul pentru care Vinicius nu e pe lista CFR-ului pentru Europa League! Explicatia oficiala

CFR Cluj evolueaza in grupa E a UEFA Europa League, unde le are adversare pe Lazio, Rennes si Celtic.

Vinicius s-a suparat foarte tare pentru ca nu a fost inclus pe lista UEFA, cu toate ca el spune ca este apt din punct de vedere fizic.

Acesta nu va putea juca in niciun meci din Europa League pentru CFR.

Directorul sportiv al campioanei Romaniei a explicat de ce Vinicius nu a fost inclus pe lista UEFA.

"S-a facut mult tam-tam pe marginea acestui subiect. Vinicius este un jucator extrem de important pentru noi, un jucator foarte bun pe care ne bazam.

Problema a fost ca in momentul in care am inchis lista UEFA, el era accidentat. Avea ceva leziuni musculare si nu stiam daca se va reface intr-o saptamana sau intr-o luna, asa ca Dan Petrescu a decis sa nu-l treaca. Pentru ca el mereu vrea sa se bazeze pe jucatorii care sunt 100% sanatosi", a spus Bogdan Mara la DigiSport.

Acelasi Mara a declarat ca Vinicius poate reveni in derby-ul cu FCSB de duminica sau in partida din Cupa Romaniei contra celor de la FC Botosani.