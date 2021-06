"Probabil au crezut ca au castigat meciul!" Reactia lui Sommer dupa ce a aparat lovitura decisiva a lui Mbappe si si-a calificat nationala in sferturi

Meciurile de la EURO 2020 sunt pe PRO TV si VOYO. Partidele sunt si liveTEXT pe www.sport.ro.

Elvetia a reusit surpriza si s-a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa un meci spectaculos cu campioana mondiala Franta! Elvetienii au intors rezultatul dupa ce au fost condusi cu 3-1, iar la loviturile de departajare, Sommer a aparat executia lui Mbappe, ultimul care a fost desemnat sa bata si si-a calificat echipa mai departe.

Sommer a vorbit la finalul meciului si a dezvaluit care au fost punctele cheie ale partidei.

"Se simte incredibil, este unul dintre cele mai bune momente ale mele din cariera, e incredibil cum am jucat, cum am revenit in momentul in care am fost condusi de o echipa atat de buna precum este Franta. Sunt foarte mandru de aceasta echipa.

Am spus de la inceput ca nu conteaza ce se intampla in meci, vom merge pana la final. Am avut o perioada in a doua repriza cand eram la pamant, Franta a inscris doua goluri, dar dupa asta am vazut ca probabil ei au crezut ca au castigat meciul, si am avut aceasta senzatie, ne-am uitat la toti si ne-am spus: 'Acum este momentul!' Am revenit intr-un mod incredibil si nu pot sa spun mai mult, doar ca este foarte frumos.

Nu am vazut mult din oras, dar sunt amintiri incredibile pentru mine si echipa, pentru Elvetia, am scris istorie la Bucuresti, un stadion frumos, de asemenea.

Dupa o perioada lunga fara suporteri, am vazut emotiile de la finalul meciului. Au meritat victoria, am facut-o pentru ei", a spus Sommer la final.