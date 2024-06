După 0-2 contra Belgiei, la Koln, România rămâne cu 3 puncte în grupa E, la fel ca toate celelalte trei adversare, Belgia, Slovacia și Ucraina.

Statisticienii de la Football Meets Data consideră Belgia principala favorită pentru calificarea în optimi din această grupă, cu un procentaj de 84%. România vine imediat după, cu 82%, urmată de Slovacia (71%) și Ucraina (57%).

With all four teams on 3 points, this group is as tight as it gets.

The chances to qualify are in the range of 57% (UKR ????????) to 84% (BEL ????????).

Should be a very fun last round for the neutrals. ????#euro2024 pic.twitter.com/8cNZclBPN0