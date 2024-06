Program optimi de finală EURO 2024. Meciurile sunt transmise de Pro TV și VOYO

Naţionala României va înfrunta echipa Olandei în optimile de finală ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, găzduit de Germania, meci care va avea loc în data de 2 iulie, pe Football Arena din Munchen, de la ora 19:00. România a câştigat Grupa E a competiţiei, iar Olanda s-a clasat pe locul al treilea în Grupa D.

Câştigătoarea acestui duel va juca în sferturile de finală cu Austria sau Turcia. Echipa care se va califica în semifinale dintre ele va avea ca adversară câştigătoarea dintre partidele Franţa - Belgia şi Portugalia - Slovenia.

Sâmbătă 29 iunie

meciul 38 Elveţia - Italia (Berlin, 19:00)

meciul 37 Germania - Danemarca (Dortmund, 22:00)

Duminică 30 iunie

meciul 40 Anglia - Slovacia (Gelsenkirchen, 19:00)

meciul 39 Spania - Georgia (Koln, 22:00)

Luni 1 iulie

meciul 42 Franţa - Belgia (Dusseldorf, 19:00)

meciul 41 Portugalia - Slovenia (Frankfurt, 22:00)

Marţi 2 iulie

meciul 43 România - Olanda (Munchen, 19:00)

meciul 44 Austria - Turcia (Leipzig, 22:00)

