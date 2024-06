”Iisuse Hristoase!” Penalty-ul primit de România în meciul cu Slovacia i-a revoltat pe străini

România a beneficiat de un penalty controversat în meciul cu Slovacia, în urma căruia Răzvan Marin a reușit să restabilească egalitatea. Slovacii au deschis scorul prin Ondrej Duda.

Microbiștii, revoltați de penalty-ul primit de România

Ianis Hagi s-a prăbușit în careu, după un fault al lui Hancko, care, la prima vedere, părea că s-ar fi produs în afara careului.

În urma analizei VAR, centralul Daniel Siebert a decis să acorde penalty pentru România, întrucât a avut loc un contact și în interiorul zonei de pedeapsă.

Reacțiile au curs imediat pe rețelele sociale, iar cei mai mulți s-au arătat indignați de decizia luată de arbitru, deoarece au considerat că faultul a avut loc în afara careului.

”Penalty-ul României este ridicol!”

”Nu îmi vine să cred că arbitrul a dat acel penalty României!”

”Cum naiba a primit România un penalty pentru un fault care s-a produs în afara careului?”

”Cum să dai penalty pentru așa ceva? Iisuse Hristoase!”

”Încep să cred că fotbalul este aranjat! Cum să fie penalty pentru România?”

”Nu sunt sigur cum România a primit penalty, dacă reluările arată că atingerea a avut loc în afara careului”

”O decizie bizară cu acel penalty din meciul României”

THIS WAS GIVEN AS A PENALTY!!

Former Romania international Danut Lupu has also claimed that a draw 'has been arranged' before the game???? pic.twitter.com/B3Z653EuMI

VIDEO Golul marcat de Răzvan Marin în meciul Slovacia - România