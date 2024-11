În minutul 66 al meciului, la scorul de 2-1 pentru CFR Cluj, Ciprian Deac a fost înlocuit Păun, lucru care l-a enervat pe experimentatul jucător al ardelenilor.



În momentul în care a mers la schimbare, Deac a aruncat pe jos banderola de căpitan. Gestul mijlocașului de 38 de ani l-a surprins pe Adrian Mutu, fost antrenor al CFR-ului.



"Nu știu ce s-a întâmplat cu Ciprian. Îl cunosc, sunt surprins. Gestul este foarte urât. Eu îl știu pe Deac și a fost o surpriză totală. Atitudinea suporterilor de la CFR a fost corectă, justă.



Ce s-a întâmplat acolo nu reușesc că îmi dau seama, într-un meci de Cupă, un egal. Gestul lui Ciprian este inadmisibil. Să își ceară scuze față de club și de fani public.



Eu l-aș mai băga în echipă doar dacă și-ar cere scuze public. El ar trebui să aibă curaj, să fie mai asumat. Am văzut că nu e asumat, că tace.



E căpitanul echipei, are o vârstă, e un băiat cuminte…", a spus Adrian Mutu, potrivit Fanatik.



Cum și-a explicat gestul Deac



"Am fost nervos pe mine. Am văzut că vine Păun spre mine, nu am știut că e și el schimbat și i-am lăsat-o așa mai apăsat. Nu am cum să fiu supărat pe Mister că mă schimbă, din moment ce nu am jucat bine.



E o mândrie să port banderola la CFR, nu am de ce să fiu supărat că m-a schimbat. Respect prea mult clubul. E o mândrie să fiu căpitanul CFR-ului. Și dacă mă schimbă în minutul 1 mă duc să îi strâng mâna. E un antrenor bun, unul care a făcut multe pentru CFR", a spus Deac imediat după meci.



Egalul cu FC Argeș a fost al treilea consecutiv în care CFR Cluj nu reușește să câștige. Ardelenii au trei egaluri în ultimele trei confruntări.