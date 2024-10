La finalul partidei, Ciprian Deac a dezvăluit care a fost motivul care l-a determinat să arunce pe jos banderola de căpitan în momentul în care a fost înlocuit.



În minutul 66 al partidei, Ciprian Deac i-a lăsat locul pe teren lui Adi Păun.



"Am fost nervos pe mine. Am văzut că vine Păun spre mine, nu am știut că e și el schimbat și i-am lăsat-o așa mai apăsat. Nu am cum să fiu supărat pe Mister că mă schimbă, din moment ce nu am jucat bine.



E o mândrie să port banderola la CFR, nu am de ce să fiu supărat că m-a schimbat. Respect prea mult clubul. E o mândrie să fiu căpitanul CFR-ului. Și dacă mă schimbă în minutul 1 mă duc să îi strâng mâna. E un antrenor bun, unul care a făcut multe pentru CFR.

Deac recunoaște că CFR Cluj nu trece prin cea mai bună formă



E clar că nu traversăm cea mai bună perioadă, trebuie să ieșim cât mai repede. Cu o victorie în campionat ești sus, cu o înfrângere ieși din primele 6. Așa e și aici. Se mobilizează foarte bine. Astfel de jocuri cu echipe de Liga 2 se echilibrează pentru că ei își doresc foarte mult, este meciul vieții pentru ei.



E clar că nu suntem cei mai fericiți. Presiunea e mare, dar dacă vom lega 2-3 victorii vom fi acolo sus. Moralul va fi altul. Din punctul meu de vedere, avem o echipă foarte bună, cu jucători valoroși. Ne dorim foarte mult Cupa, duce într-o competiție europeană. Toate echipele tratează foarte serios Cupa României, va fi foarte strâns", a spus Ciprian Deac la finalul meciului.



Acesta este al treilea meci consecutiv în care CFR Cluj nu reușește să câștige. Ardelenii au trei egaluri în ultimele trei confruntări.



Celelalte meciuri ale grupei vor avea loc miercuri, CS Afumaţi - ACSM Ceahlăul Piatra Neamţ (Stadion Comunal - Afumaţi, 15:00), respectiv joi, AFC Botoşani - FC Rapid Bucureşti (Stadion Municipal - Botoşani, 21:00).