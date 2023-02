Cu două înfrângeri consecutive în campionat, 0-1 contra lui FCSB și 0-2 împotriva Universității Craiova, CFR Cluj încearcă să facă surpriza în Conference League, unde va da piept cu ocupanta locului 6 din Serie A.

Dan Petrescu, înainte de Lazio - CFR Cluj: "Ar fi un miracol să scoatem un rezultat pozitiv"

Dan Petrescu spune că Lazio este echipă mult schimbată față de precedentele întâlniri directe, cele din 2019, și spune că ar fi un adevărat miracol dacă CFR Cluj ar obține un rezultat pozitiv în măcar una dintre cele două manșe.





"Am mai întâlnit Lazio, în alte circumstanțe. Eram în grupe, nu într-un meci de care pe care. Erau alți jucători, au mai rămas ceva jucători, aveau alt antrenor, jucau în 5-3-2 cu Inzaghi, acum joacă 4-3-3. Atunci a fost un miracol că am reușit să câștigăm. Acum, dacă am reuși să scoatem un rezultat pozitiv într-unul dintre cele două meciuri, în opinia mea tot un miracol ar fi.





În fotbal, cel mai important meci este în Europa. E un adversar net superior, e o diferență mare între lotul lor și lotul nostru. E clar că avantajul mare îl au cei de la Lazio, mai ales că noi am pierdut ultimele două meciuri, dar asta e altă competiție. Ca să câștigăm mâine, avem nevoie de multe lucruri.





Eu sunt conștient că ar fi ceva fantastic, dar sunt convins că ne va lua foarte multă energie și vom suferi în campionat. Aici îmi e frică mie puțin. Obiectivul principal rămâne câștigarea campionatului. Încerc să bag cea mai bună echipă și să scoatem maximum din acest meci. Eu sper ca jucătorii să fie bine fizic, să aibă motivație", a spus Dan Petrescu.

CFR Cluj a obținut calificarea în primăvara europeană după ce s-a clasat pe locul doi în Grupa G, cu Sivasspor, Slavia Praga și FC Ballkani. Prima poziție ar fi calificat-o pe CFR direct în optimile competiției. În acest caz, ardelenii sunt nevoiți să joace în play-off-ul optimilor, unde au dat peste cel mai bine cotat adversar. Lazio a ajuns în Conference League după ce s-a clasat pe locul trei în grupa de Europa League. Anul trecut, marea rivală AS Roma a câștigat competiția.