Norvegia, decizie radicală înaintea meciului cu Franța: ce se întâmplă cu Erling Haaland

Norvegia și Franța sunt deja calificate în 16-imile de la Cupa Mondială, ambele având 6 puncte după primele două jocuri. Partida de diseară va stabili doar câștigătoarea grupei.

Haaland, rezervă. Norvegia schimbă aproape toată echipa la meciul cu Franța

Cu câteva ore înaintea partidei, norvegienii de la TV2 anunță că selecționerul Stale Solbakken a decis să schimbe aproape întregul prim 11 obișnuit pentru a odihni jucătorii de bază înaintea duelului din 16-imile Cupei Mondiale.

Din primul 11 al Norvegiei contra Franței ar urma să lipsească o mulțime de nume grele, cum ar fi Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth sau Antonio Nusa.

Solbakken pare hotărât să vadă la lucru și alți jucători care au prins puține minute sau chiar deloc la acest turneu final, cum ar fi Oscar Bobb, Jorgen Larsen ori Andras Schjelderup.