Norvegia, decizie radicală înaintea meciului cu Franța: ce se întâmplă cu Erling Haaland

Norvegia, decizie radicală înaintea meciului cu Franța: ce se întâmplă cu Erling Haaland CM 2026
SPORT.RO
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Norvegia și Franța se vor înfrunta diseară, de la 22:00, în ultima rundă a grupei I de la Cupa Mondială.

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Erling Haalandkylian mbappeFrantaNorvegiaCupa Mondiala
Din articol

Norvegia și Franța sunt deja calificate în 16-imile de la Cupa Mondială, ambele având 6 puncte după primele două jocuri. Partida de diseară va stabili doar câștigătoarea grupei.

Haaland, rezervă. Norvegia schimbă aproape toată echipa la meciul cu Franța

Cu câteva ore înaintea partidei, norvegienii de la TV2 anunță că selecționerul Stale Solbakken a decis să schimbe aproape întregul prim 11 obișnuit pentru a odihni jucătorii de bază înaintea duelului din 16-imile Cupei Mondiale.

Din primul 11 al Norvegiei contra Franței ar urma să lipsească o mulțime de nume grele, cum ar fi Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sorloth sau Antonio Nusa.

Solbakken pare hotărât să vadă la lucru și alți jucători care au prins puține minute sau chiar deloc la acest turneu final, cum ar fi Oscar Bobb, Jorgen Larsen ori Andras Schjelderup.

  • Iată cum ar putea primul 11 al Norvegiei: Egil Selvik – Fredrik Aursnes, Leo Ostigard, Henrik Falchener, Fredrik Bjorkan – Thelo Aasgaard, Patrick Berg, Kristian Thorstvedt – Oscar Bobb, Jorgen Strand Larsen, Andreas Schjelderup

Duelul Haaland - Mbappe ar putea să nu mai aibă loc

Duelul de diseară ar fi putut pune față în față doi dintre cei mai buni atacanți din lume, Erling Haaland și Kylian Mbappe, ambii cu câte 4 goluri marcate în primele două jocuri de la Cupa Mondială.

În schimb, Kylian Mbappe este anunțat titular de L'Equipe pentru partida cu Norvegia. 

  • Iată cum ar putea arăta primul 11 al Franței: Maignan - Kounde, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez - Kone, Tchouameni - Dembele, Olise, Doue - Mbappe
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