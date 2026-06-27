Jose Mourinho l-a cerut la Real Madrid. Ținta antrenorului este un fost elev din Premier League

Jose Mourinho l-a cerut la Real Madrid. Ținta antrenorului este un fost elev din Premier League La Liga
SPORT.RO
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Jose Mourinho i-a solicitat conducerii madrilene transferul lui Davinson Sanchez, stoper pe care spaniolii și-l dispută cu italienii de la Como.

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Real MadridJose MourinhoDavinson Sanchez
Din articol

Potrivit publicației Tuttomercatoweb, tehnicianul portughez insistă pentru aducerea lui Davinson Sanchez de la Galatasaray. Mourinho este familiarizat cu abilitățile apărătorului columbian, cei doi colaborând în trecut, pe vremea când o pregătea pe Tottenham. Clubul iberic caută soluții pentru zona centrală a apărării, iar Sanchez a devenit principala opțiune solicitată de antrenor.

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Concurență din Serie A

Formația spaniolă are un adversar surprinzător în cursa pentru transferul sud-americanului. Como a inițiat contacte directe cu formația turcă și vrea să îl transfere definitiv pe fundaș, pentru a-și întări defensiva înaintea participării în Liga Campionilor. Cesc Fabregas, tehnicianul echipei din Italia, insistă pentru mutare și vrea să câștige duelul de pe piața transferurilor cu gruparea blanco.

Până în acest moment, echipa din capitala Spaniei a perfectat patru mutări. Lotul a fost întărit prin aducerile lui Ibrahima Konate, Marc Cucurella, Bernardo Silva și Denzel Dumfries, însă campania de achiziții pentru compartimentul defensiv rămâne deschisă.

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