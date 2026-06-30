Deși au pierdut duelul din 16-imi în minutul 90+6, ca urmare a golului marcat de Gabriel Martinelli, suporterii Japoniei au avut puterea de a face curat în tribune.
Japonezii au fost eliminați de la Mondial în minutul 90+6, apoi au strâns gunoiul din tribune
Gestul suporterilor japonezi nu este unul întâmplător, ci face parte dintr-o tradiție devenită deja emblematică. Indiferent de rezultat, aceștia obișnuiesc să strângă deșeurile din sectorul în care au urmărit meciul, lăsând tribunele curate înainte de a părăsi stadionul.
Remarcat în repetate rânduri la turnee finale și alte competiții internaționale, acest obicei este considerat o expresie a respectului față de spațiul public, organizatori și ceilalți spectatori, fiind unul dintre motivele pentru care fanii Japoniei sunt apreciați în întreaga lume.
Nici eliminarea dramatică în fața Braziliei nu i-a făcut să renunțe la această tradiție. După ce și-au aplaudat jucătorii, suporterii au început să adune în saci gunoiul rămas în tribune.
Brazilia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Coasta de Fildeș și Norvegia.