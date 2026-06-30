Deși au pierdut duelul din 16-imi în minutul 90+6, ca urmare a golului marcat de Gabriel Martinelli, suporterii Japoniei au avut puterea de a face curat în tribune.

Japonezii au fost eliminați de la Mondial în minutul 90+6, apoi au strâns gunoiul din tribune

Gestul suporterilor japonezi nu este unul întâmplător, ci face parte dintr-o tradiție devenită deja emblematică. Indiferent de rezultat, aceștia obișnuiesc să strângă deșeurile din sectorul în care au urmărit meciul, lăsând tribunele curate înainte de a părăsi stadionul.