GALERIE FOTO Lecție de civilizație. Au fost eliminați de la Mondial în minutul 90+6, apoi au strâns gunoiul din tribune

Lecție de civilizație. Au fost eliminați de la Mondial în minutul 90+6, apoi au strâns gunoiul din tribune Cupa Mondiala Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Japonia a fost eliminată în mod dramatic de Brazilia de la Mondial, scor 1-2, dar fanii niponi au impresionat din nou întreaga planetă.

TAGS:
BraziliaJaponiaCM 2026
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Deși au pierdut duelul din 16-imi în minutul 90+6, ca urmare a golului marcat de Gabriel Martinelli, suporterii Japoniei au avut puterea de a face curat în tribune.

Japonezii au fost eliminați de la Mondial în minutul 90+6, apoi au strâns gunoiul din tribune

Gestul suporterilor japonezi nu este unul întâmplător, ci face parte dintr-o tradiție devenită deja emblematică. Indiferent de rezultat, aceștia obișnuiesc să strângă deșeurile din sectorul în care au urmărit meciul, lăsând tribunele curate înainte de a părăsi stadionul.

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Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
Japonezii au făcut curat în tribune după eșecul cu Brazilia, scor 1-2 / Foto IMAGO
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Remarcat în repetate rânduri la turnee finale și alte competiții internaționale, acest obicei este considerat o expresie a respectului față de spațiul public, organizatori și ceilalți spectatori, fiind unul dintre motivele pentru care fanii Japoniei sunt apreciați în întreaga lume.

Nici eliminarea dramatică în fața Braziliei nu i-a făcut să renunțe la această tradiție. După ce și-au aplaudat jucătorii, suporterii au început să adune în saci gunoiul rămas în tribune.

Brazilia s-a calificat în optimile de finală ale Cupei Mondiale 2026, unde va întâlni învingătoarea duelului dintre Coasta de Fildeș și Norvegia.

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