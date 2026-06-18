Lamine Yamal a scăpat! Ce amendă putea să primească starul Spaniei în SUA

Spania a remizat în fața Capului Verde, scor 0-0, în prim rundă din Grupa H de la Campionatul Mondial.

Cu toate că Spania a dominat total meciul, campioana europeană nu a reușit să se impună în cele din urmă, iar Capul Verde a produs una dintre marile surprize de la acest Campionat Mondial.

Lamine Yamal a scăpat ca „printre urechile acului”

Selecționerul Spaniei Luis de la Fuente a decis să le dea o zi liberă jucătorilor după debutul neconvingător de la Campionatul Mondial.

Lamine Yamal a decis să plece împreună cu cei apropiați la două ore de mers cu mașina de baza de pregătire a Spaniei.

Starul Barcelonei a avut emoții la întoarcere, conform Mundo Deportivo. Yamal a ajuns înapoi la baza de pregătire cu 5 minute înainte de ora stabilită, astfel evitând la limită o întârziere și o amendă de 2.000 de euro din partea Federației Spaniole de Fotbal.

Lamine Yamal: „Primul meci de la Cupa Mondială și am obținut un punct”