Lamine Yamal a scăpat! Ce amendă putea să primească starul Spaniei în SUA

Lamine Yamal a scăpat! Ce amendă putea să primească starul Spaniei în SUA CM 2026
SPORT.RO
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Lamine Yamal a scăpat la limită de amendă în SUA, în timpul Campionatului Mondial.

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Lamine YamalSpaniaCampionatul Mondial
Din articol

Spania a remizat în fața Capului Verde, scor 0-0, în prim rundă din Grupa H de la Campionatul Mondial.

Cu toate că Spania a dominat total meciul, campioana europeană nu a reușit să se impună în cele din urmă, iar Capul Verde a produs una dintre marile surprize de la acest Campionat Mondial.

Lamine Yamal a scăpat ca „printre urechile acului”

Selecționerul Spaniei Luis de la Fuente a decis să le dea o zi liberă jucătorilor după debutul neconvingător de la Campionatul Mondial.

Lamine Yamal a decis să plece împreună cu cei apropiați la două ore de mers cu mașina de baza de pregătire a Spaniei.

Starul Barcelonei a avut emoții la întoarcere, conform Mundo Deportivo. Yamal a ajuns înapoi la baza de pregătire cu 5 minute înainte de ora stabilită, astfel evitând la limită o întârziere și o amendă de 2.000 de euro din partea Federației Spaniole de Fotbal. 

Lamine Yamal: „Primul meci de la Cupa Mondială și am obținut un punct”

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Sursă foto: Imago

Lamine Yamal a jucat doar 25 de minute în primul meci de la Campionatul Mondial, după ce a revenit dintr-o accidentare musculare.

Cu toate că a intrat în minutul 71 în locul lui Gavi, fotbalistul Barcelonei nu a reușit să facă diferența. 

Yamal a transmis un mesaj pe rețelele de socializare imediat după remiza neașteptată împotriva Capului Verde.

„Primul meci de la Cupa Mondială și am obținut un punct. Știm că este o competiție lungă și că obiectivul este încă departe. Vom continua să muncim și totul va ieși așa cum ne dorim, nu vă îndoiți de asta.

Vreau să-I mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a permis să revin pe teren după accidentare și, de asemenea, familiei mele, pentru că a fost mereu alături de mine și pentru că m-a susținut și însoțit la fiecare pas al acestui drum”, a scris Lamine Yamal pe rețelele sociale.

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