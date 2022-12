Selecţionata Marocului a devenit prima echipă africană calificată în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal, după ce a învins neaşteptat echipa Portugaliei cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Al Thumama Stadium din Doha, în sferturile de finală ale ediţiei din Qatar.

Incidente în Paris

După 1-0 cu Portugalia în sferturile de finală (gol marcat de El Nesyri), suporterii marocani au făcut prăpăd pe străzile din capitala Franței. După ce în urmă cu 10 zile mai mulți marocani au fost aresați în Bruxelles, unde au incendiat mașini, și în Paris echipajele de poliției au făcut arestări.

Un moment firesc de celebrare a calificării s-a transformat pentru marocani în prilej de revoltă, au scris ziarele din Franța. S-au efectuat peste 50 de arestări și au intervenit apoape 1.000 de polițiști pentru a calma spiritele în Paris, mai ales după ce câțiva fani marocani au incendiat două motociclete pe Champs-Elysee.

Atmosfera de sărbătoare a fost stricată, se pare, de câțiva fani învăluiți de aburi bahici, după cum a mai notat presa din Franța.

"După Spania, am reuşit să ne impunem şi împotriva unei echipe grozave a Portugaliei. Am dat totul, mai avem câţiva jucători cu leziuni, dar cei care au jucat s-au bătut până la epuizare. Acest grup are o stare de spirit extraordinară", a declarat antrenorul Marocului, Regragui (47 de ani), la finalul meciului cu lusitanii.

Marocul a devenit cu această ocazie prima echipă africană care accede în semifinale, în cele 22 de ediţii de până acum ale Cupei Mondiale, începând cu cea din 1930.

Maroc - Portugalia 1-0. Cristiano Ronaldo, OUT de la Mondial

Maroc a oferit surpriza din fazele eliminatorii ale Campionatului Mondial din Qatar, după ce a reușit să treacă în „optimi” de Spania, la loviturile de departajare 0-0 (3-0 d.l.d.).

De partea cealaltă, Portugalia vine și ea cu moral bun, după ce a zdrobit în optimile de finală Elveția, scor 6-1, într-un meci în care Ronaldo a fost trimis pe teren abia în minutul 74, fără a reuși să marcheze.

Ultima întâlnire dintre cele două naționale a avut loc la Campionatul Mondial din 2018 și s-a încheiat cu victoria portughezilor, scor 1-0, după un gol marcat de Ronaldo din pasa lui Moutinho.