Semifinala Cupei Mondiale de fotbal din Qatar care opune echipele Franţei şi Marocului aduce în atenţie o serie de dueluri între colegi la diferite echipe de club, însă şi o confruntare între foştii coechipieri Olivier Giroud şi Walid Regragui.

Atacantul francez Kylian Mbappe, golgheterul la zi al CM 2022, cu cinci goluri, îl va înfrunta pe fundaşul dreapta marocan Achraf Hakimi, nimeni altul decât prietenul şi coechipierul său de la Paris Saint-Germain.

Atacantul Youssef En-Neysri şi portarul Yassine Bounou, ambii jucători la Sevilla, îl întâlnesc în mod regulat pe francezul Antoine Griezmann (Atletico Madrid) în Spania, în timp ce Ousmane Dembele şi Abde Ezzalzouli au împărţit vestiarul la FC Barcelona, înainte ca marocanul să fie împrumutat în acest sezon la Osasuna.

În schimb, Giroud şi Regragui se cunosc de 15 ani. În 2007, Giroud avea 21 de ani şi încerca să se impună la echipa de ligă secundă Grenoble, unde era coleg cu experimentatul fundaş dreapta Regragui (32 de ani atunci).

Marocanul se afla la finalul carierei, după ce jucase la Toulouse, Dijon şi Racing Santander, scrie Xinhua.

Nu a fost un sezon uşor pentru tânărul Giroud şi puţini dintre cei care l-au urmărit în cele 23 de partide ale lui Grenoble, în care a marcat doar două goluri, s-ar fi gândit că va deveni un erou la Arsenal, Chelsea sau AC Milan, precum şi cel mai bun marcator din istoria naţionalei Franţei.

Giroud a fost nevoit să plece de la Grenoble pentru a juca la echipa de liga a treia Istres pentru a căpăta experienţă.

A reuşit să înscrie 14 goluri în 33 de partide şi acest lucru i-a adus revenirea în eşalonul secund din Hexagon, la Tours, pentru care a marcat 21 de goluri în al doilea său sezon, evoluţie care l-a propulsat la Montpellier, unde a reuşit 39 de goluri în două stagiuni, ajungând la Arsenal pe când avea aproape 26 de ani.

Regragui, după doi ani petrecuţi la Grenoble, a revenit în Maroc şi şi-a încheiat cariera de jucător la Moghreb Tetouan, după care a început să antreneze, mai întâi ca secund la echipa naţională, apoi la mai multe cluburi, înainte de a prelua reprezentativa Marocului în urmă cu doar patru luni.

Selecţionata Franţei, campioana mondială en titre, va întâlni echipa Marocului, miercuri, în semifinalele Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, pe Al Bayt Stadium din Al Khor, de la ora 21:00 (ora României). (Agerpres)

