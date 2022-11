Expertul care l-a apărat pe Cristiano Ronaldo: „Merită 100% să fie numit omul meciului”. Care sunt motivele din spate

Cristiano Ronaldo a înscris la Campionatul Mondial din 2006, 2010, 2014, 2018, iar acum a făcut-o și în Qatar, în 2022, în victoria lusitanilor contra Ghanei, scor 3-2.

Expertul Ally McCoist, fost jucător la Sunderland și antrenor la Rangers, a vorbit despre Cristiano Ronaldo și a evidențiat motivul pentru care starul portughez a meritat să fie numit omul meciului, având în vedere că în online au existat câteva reacții împotriva acestei decizii.

„Cristiano Ronaldo merită 100% să fie numit omul meciului. Acest om a stabilit un record care cel mai probabil nu va mai putea fi bătut niciodată. Nu în viața noastră. Dacă nu putem să oferim asta cuiva care a înscris în al cincilea Mondial, atunci e ceva greșit”, a spus Ally McCoist, potrivit talkSPORT.

Ally McCoist:

“Cristiano Ronaldo 100 per cent deserves it (MOTM). The guy has just created a record that probably that will never ever be beaten again. Not in our lifetime, If we can’t give it to somebody who has scored in his fifth World Cup, there is something wrong.” pic.twitter.com/7SEAxpd4uO