Atacantul nigerian care a ”rupt plasele” la Napoli a fost dorit de mai multe echipe importante, dar a ajuns în cele din urmă la campioana Turciei, sub formă de împrumut pentru un sezon.

În plus, potrivit informațiilor apărute în presa din străinătate în aceste zile, turcii s-au angajat să-i plătească nouă milioane din salariu său de zece milioane de euro pe sezon, restul urmând să fie plătit de fosta campioană a Italiei.

În noaptea de luni spre marți, Osimhen a ajuns la Istanbul și a fost întâmpinat de mai mulți fani ai celor de la Galatasaray.

Transferat de Napoli pentru 77,5 milioane de euro în urmă cu patru ani, Victor Osimhen avea o clauză de reziliere de 120 de milioane de euro în contractul său cu echipa patronată de Aurelio De Laurentiis.

În sezonul 2022-2023, nigerianul a fost o piesă importantă în echipa construită de Luciano Spalletti la Napoli, care a câștigat primul titlu de campioană după 33 de ani.

Atunci, Osimhen a reușit să marcheze de 26 de ori în 32 de partide în Serie A și a fost desemnat golgheterul campionatului. În plus, acesta a mai bifat și cinci pase decisive.

Victor Osimhen va fi, de departe, cel mai bine cotat jucător din campionatul Turciei. Nigerianul este evaluat de site-urile de specialitate la 100 de milioane de euro.

