Răsturnare de situație! Reacția lui Șumudică, după ce turcii i-au anunțat plecarea de la Malatyaspor

Vineri seară, în runda cu numărul 21, Malatyaspor a pierdut contra lui Goztepe, scor 1-2. Formația lui Marius Șumudică a deschis scorul în minutul 7, prin Eskihellac, însă s-a văzut egalată imediat, din penalty. Goztepe a dat lovitura în minutul 73, prin Lourency.

Imediat după meci, publicația turcă Fanatik a anunțat că Yeni Malatyaspor a luat decizia de a se despărți de Marius Șumudică din cauza rezultatelor slabe, însă antrenorul a infirmat această variantă.

Într-un mesaj postat pe Twitter sâmbătă după-amiază, Șumudică le-a transmis un mesaj fanilor și a anunțat că va continua la Yeni Malatyaspor.

"A fost o noapte dificilă pentru fiecare dintre noi. Ne-am fi dorit un alt rezultat, am muncit din greu pentru a vă face fericiți, dar nu totul decurge conform planului în fotbal. Vă mulțumesc pentru susținerea de aseară. Mergem înainte împreună", a transmis Marius Șumudică.

It was a tough night for all of us.

We wanted a different result, we worked hard to make you happy.

But in football it doesn't always go to plan.

Thank you for your support last night. We go on together. ???????????????? pic.twitter.com/yJmI58a8eR