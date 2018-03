FABULOS! Peste 1 milion de egipteni l-ar fi votat pe SALAH la alegerile prezidentiale! Ce procent a putut sa stranga: doar castigatorul l-a depasit

Liderul din clasamentul Ghetei de Aur este considerat cel mai bun jucator din istoria Egiptului.

Mohamed Salah are un sezon fantastic pentru FC Liverpool. El a inscris din nou astazi cu Crystal Palace si a ajuns la 37 de goluri in 42 de partide, performanta depasita de un jucator in doar 3 randuri in istoria de 126 de ani a lui FC Liverpool! Doar Ian Rush (1984 si 1987), respectiv Roger Hunt (1962) au reusit mai multe goluri intr-un sezon pentru Liverpool.

Popularitatea lui Salah in tara sa de origine, Egipt, a atins cote incredibile dupa ce acesta a marcat 33 de goluri in 55 de partide pentru nationala, cel mai important ducand-o pe Egipt la Campionatul Mondial din Rusia, cand a reusit sa inscrie in prelungiri golul decisiv.

Iar egiptenii au aratat din nou cat il iubesc pe Salah la alegerile prezidentiale din aceasta tara! Conform The Economist, un numar mare de votanti au taiat numele celor doi candidati si l-au trecut pe al lui Mohamed Salah. The Sun, Goal si alte publicatii din Anglia scriu ca numarul ar fi chiar de peste 1 milion de oameni, lucru momentan neconformitat. Daca acest lucru s-ar confirma, ar insemna ca Salah a strans 5% dintre voturi, fiind depasit doar de noul presedinte al tarii, Abdel-Fattah Al-Sisi, cel care a obtinut 92% din voturi.