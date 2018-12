Asa ceva nu s-a mai intamplat niciodata in istoria Premier League! Anuntul facut de englezi inainte de Liverpool - Manchester United

Liverpool si Man United au reusit calificarea in optimile UEFA Champions League si urmeaza duelul in weekend.

Cele mai galonate cluburi din Anglia urmeaza sa se infrunte in acest weekend - Liverpool, 18 titluri de campioana, si Manchester United, 20 de titluri de campioana, se intalnesc duminica pe Anfield si, pentru prima data in istoria Premier League, Liverpool este mare favorita la victorie!

Cei de la Ladbrokes au anuntat cotele de pariuri iar Liverpool nu a avut niciodata de la infiintarea Premier League o cota atat de mica, 1.57! Man United are o cota de 4.5 la victorie, in timp ce egalul are cota 3. Liverpool a trecut etapa trecuta pe primul loc in Premier League dupa infrangerea lui Man City in fata lui Chelsea si apoi a reusit sa o invinga pe Napoli si sa se califice in optimile UEFA Champions League.

Man United a pierdut in timpul saptamanii la Valencia, insa era deja calificata in optimile UCL. Echipa lui Jose Mourinho este pe locul 6 si a suferit deja 4 infrangeri in Premier League, in timp ce Liverpool este singura echipa neinvinsa in campionat. Istoria este insa de partea lui United - Liverpool nu a reusit sa inscrie in ultimele 3 partide de campionat de pe Anfield contra lui Man United iar Jurgen Klopp a invins-o o singura data pe marea rivala de la venirea la Liverpool, in Europa League in 2016.