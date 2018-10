"Fiul meu nu e un golan!" Doroftei, prima reactie dupa accidentul provocat de fiul sau

Fiul lui Doroftei, Alex, a provocat un accident rutier in care au fost implicate patru masini.

Doroftei spune ca fiul sau a avut ghinion in momentul in care a izbit un Logan, care mai apoi a lovit si alte masini, provocand un accident in lant. O persoana a ajuns ranita la spital in urma impactului.



"Normal ca a fost un soc pentru intreaga familie. Baiatul nu bea, nu fumeaza, nu se drogheaza! Pur si simplu s-a intamplat. Nu este primul sau ultimul accident de acest fel, care are loc in Romania”, a declarat Leonard Doroftei, pentru Libertatea.

"A fost un soc si pentru Alexandru, e pana la urma doar un copil. Nu este adevarat ca tasta telefonul mobil inainte de impact. Alex mi-a spus ca pur si simplu s-a trezit cu Loganul in fata. A franat, a tras de volan, dar masinile (n.r. Mercedesul condus de Alexadru a intrat intr-un Logan) tot s-au lovit si, mai apoi, au intrat in celelalte doua (n.r. – un BMW si un Opel Corsa). Alex a sarit imediat din masina si s-a dus sa-l ajute pe domnul care se afla in Logan.

Acesta a avut nevoie de investigatii medicale, a fost transportat la spital, dar viata nu-i este pusa in pericol. Cand e sa se intample ceasul rau… Pana la urma sunt doar niste fiare, bine ca accidentul nu a avut implicatii mai grave", a mai spus fostul boxer.

"Alex este student in anul 2 la Fizica Atomica, la Magurele. Nu e un golan, un derbedeu sau unul care sa faca talharii. E un baiat extrem de silitor, cu 10 la matematica. Ii place sa se lupte, sa reuseasca in viata. Dupa accident, s-a stabilit ca n-a consumat alcool, pentru ca pur si simplu nu bea", a mai precizat Doroftei senior, potrivit sursei citate.