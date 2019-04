Un chirurg si un mecanic de avioane joaca pentru prima echipa din Romania care a luat Cupa Campionilor la rugby! Doctorul si-a operat unul dintre colegi!

Un chirurg si un mecanic de avioane joaca rugby in prima echipa din Romania care a luat Cupa Campionilor.

Ministrul Sportului, Bogdan Matei, vine joi, de la 10:45, la ORA EXACTA IN SPORT!

Grivita a castigat Cupa Campionilor in 1964, dar nu a mai fost in prima liga din 2008. Echipa are 12 titluri si sase Cupe ale Romaniei.

La Grivita, jucatorii vin la antrenamente de la munca. Unul dintre ei e chirug si si-a operat un coleg. Altul e mecanic de avioane!



"Multi dintre ei sunt doctori, manageri la diferite firme", spune Sabin Vasilescu, antrenorul celor de la Grivita.

Un chirurg e in prima linie la Grivita.

"In urma unui meci de rugby pot aparea anumite traumatisme, lovituri, plagi care au nevoie de chirurgie", spune Marian Forminte.

"Colegul meu de linie, pilierul dreapta, m-a operat de splina", a spus un alt jucator de la Grivita.