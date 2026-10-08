Cu șase etape înainte de marea finală de la Rio de Janeiro, lupta pentru calificare este din ce în ce mai strânsă, astfel că staturile echipelor care se luptă pentru a accede în ultimul act vor fi pe teren la București și se vor duela pentru premii în bani în valoare totală de 132.000 de dolari. Campioana va primi un cec în valoare de 40.000 de dolari.

Primii cinci jucători din clasamentul mondial individual vor juca în turneul de la ParkLake Shopping Center. Liderul mondial, sârbul Strahinja Stojacic, campion mondial și european, olandezul Worthy deJong, campion olimpic la Paris în 2024, sau tânărul Fabian Giesmann din Germania, care la 21 de ani are în acest sezon deja trei titluri de MVP sunt printre vedetele din circuitul mondial care vor juca în Capitală.

O altă supervedetă care revine în București este letonul Nauris Miezis, acum în lotul echipei mongoleze Ulaanbaatar, unul dintre cei doar doi jucători din lume care deține toate titlurile majore în baschetul 3x3: olimpic, mondial, european și World Tour.

România va fi reprezentată în competiție de Cluj, o formație de tineri care au evoluat în ultimele sezoane în circuitul FIBA 3×3 Nations League, rezervat echipelor de tineret. Aceștia au debutat în circuitul profesionist chiar în acest an, la turneul Challenger de la Hongcheon, de pe 18-19 septembrie, unde au părăsit competiția în faza grupelor.

Cluj se află în grupa B și va întâlni sâmbătă Miami (SUA), de la ora 16.50, respectiv Deqing (China) de la ora 20.50.

Super concurs de slam-dunk

Programul celor două zile cuprinde mai multe momente de entertainment în pauzele dintre meciuri, la care vor participa artiști ai Circului Metropolitan București, precum și trupe de dans.

Înainte finalei de duminică, de la ora 18.40, va avea loc și un super concurs de slam-dunk la care vor participa Jeremiah Walker, Mounir Konate și Bartozs Szwed, toți atleți profesioniști ai trupei Dunk Elite.

Evenimentul este organizat de către Federația Română de Baschet în colaborare cu Sport Arena Streetball și este susținut de către ParkLake Shopping Center, BCR, Mastercard, Regina Maria, BCR Leasing și Popeyes. Partenerii FIBA 3x3 sunt: Wilson și 14Fourteen.

PROGRAM

Sâmbătă, 10 octombrie

10:50 – 13:20: Meciuri de pe tabloul de calificare

15:20 – 15:40: Calificări Concurs Shootout (2 puncte)

15:50 – 21:40: Meciuri faza grupelor

Pauze de entertainment: 16:40, 17:40, 18:40, 19:40, 20:40

Duminică, 11 octombrie

15:00 – 17:10: Sferturi de finală

17:10 – 17:30: Finala Concurs Shootout (2 puncte)

17:40 – 18:40: Semifinale

18:40 – 19:10: Concurs de Slamdunk

19:10 – 19:40: FINALA

19:40 – 19:50: Premiere