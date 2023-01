Transferul fotbalistului jignit de Messi a declanșat un adevărat scandal: ”Vor fi despăgubiri”

Manchester United caută un înlocuitor pentru Cristiano Ronaldo, plecat la Al-Nassr, și a pus ochii pe atacantul olandez de la Beșiktaș, care a fost în centrul atenției la Cupa Mondială, după meciul Olanda - Argentina, încheiat cu scandal atât pe teren, cât și la vestiare.

Weghorst este împrumutat de Burnley în Turcia, la Beșiktaș. Turcii nu vor să renunțe așa de ușor la atacantul olandez și amenință că ar putea cere despăgubiri în cazul în care transferul se va face fără acordul clubului la care olandezul trebuie să evolueze până în vară.

„Dacă Manchester United îl vrea pe Weghorst, trebuie să discute mai întâi cu Burnley, care ne va contacta pe noi. Dacă acceptăm, împrumutul se va termina. În caz contrar, va continua până în iunie. Nu poate pleca așa, vor fi despăgubiri pentru noi”, a spus Ceyhun Kazanci, directorul sportiv al lui Beșiktaș.

Besiktas director Kazanci: “If Man Utd want Weghorst, they’ve to discuss first with Burnley who will then contact us” ???????? #MUFC

“If we accept, loan will be terminated. Otherwise, it will continue until June. He cannot leave like this. There will have to be compensation for us”. pic.twitter.com/2SAQPmSt02