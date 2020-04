Tottenham vrea sa ii taie salariul lui Pochettino, desi nu mai e antrenorul echipei de 6 luni!

“Spurs” l-a inlocuit pe Mauricio Pochettino in noiembrie 2019.

Daniel Levy, presedintele lui Tottenham, l-a concediat pe antrenorul argentinian in noiembrie 2019, dupa o serie slaba de meciuri, care a dus echipa pana pe locul 14 in Premier League, desi ajunsese in finala Champions League cu cateva luni inainte. Tottenham l-a instalat pe Jose Mourinho in locul sau, dar a acceptat sa ii plateasca lui Pochettino salariul anual de 8.5 milioane de lire sterline (aproape 10 milioane de euro) pana cand tehnicianul isi va gasi un nou angajament. Desi acesta s-a aflat in tratative cu Manchester United, Manchester City si Real Madrid, nu s-a ajuns la nicio intelegere, asa ca clubul a continuat sa ii plateasca salariul in continuare.

Acum, Levy vrea sa inceapa discutii de micsorare a remuneratiei, in conditiile in care londonezii se asteapta la pierderi financiare insemnate, dupa ce toate competitiile au fost suspendate din cauza epidemiei de coronavirus. Clubul vrea sa le propuna taieri de salarii si ajutoarelor lui Pochettino, antrenorii secunzi Jesus Perez, Miguel D’Agostino si Antoni Jimenez, care au beneficiat de aceeasi facilitate, dar si lui Jose Mourinho si staff-ului sau. Portughezul castiga aproape dublu fata de Pochettino, adica 17.2 milioane de euro, la care se adauga bonusuri, desi Tottenham se afla pe locul 8 in Premier League, la 7 puncte de ultimul loc calificant in Champions League, competitie din care echipa a fost eliminata, in acest sezon, in faza optimilor de finala, de RB Leipzig (0-1, 0-3).