Salvarea lui Chelsea poate veni de la o fostă legendă a clubului! John Terry vrea să cumpere echipa

Din cauza legăturilor dintre Roman Abramovich, patronul echipei, și președintele Rusiei, Chelsea a fost sancționată din toate părțile. Pentru a scăpa de influențele factorilor externi, soluția simplă pentru Chelsea este preluarea de către un alt patron.

John Terry poate fi salvatorul echipei. Fostul fundaș conduce un consorțiu de 250 de milioane de lire sterline care vrea să preia din acțiunile lui Chelsea. True Blues vrea să obțină 10% din acțiunile echipei, fiind un proiect socios.

Astfel, fanii pot cumpăra tokeni cu valoarea de 100 de lire sterline, primind astfel drept de vot în club. În prezent, peste 200 de investitori studiază posibilitatea de a cumpăra clubul.

„Chelsea a fost o parte importantă a vieții mele timp de 22 de ani. Vreau să văd istoria și moștenirea clubului protejată, în timp ce intrăm într-o nouă eră, cu oameni care gândesc la fel și au aceeași viziune pe termen lung de a construi cel mai bun club de fotbal din lume și de a înțelege cât de important este ADN-ul nostru.

După ce m-am întâlnit și am auzit despre ce este vorba în consorțiul The True Blues, am știut că vor înțelege. Sunt un grup de fani abonați ai lui Chelsea care au creat un concept care va completa și asista orice conducător al clubului, în timp ce va aduce o conexiune și implicare a fanilor cu cei din administrație.

Această structură inovativă este proiectată să includă toții fanii lui Chelsea și să protejeze clubul nostru. Mulțumesc Chelsea Pitch Owners și Chelsea Supporters Trust pentru timpul și susținerea lor și sperăm să fim bineveniți în noua structură a clubului”, a scris John Terry pe Twitter.

Guvernul britanic a preluat procedurile de vânzare a clubului, care trebuie cedat până vineri, pentru a se evita alte sancțiuni.