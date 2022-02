Poveștile FA Cup | Liverpool - United și ”dezastrul vestimentar”: ”Nu putem pierde în fața unei echipe care poartă astfel de costume”

Finala din 1996 a fost a doua din istorie care le aducea față în față pe rivalele Liverpool și Manchester United, cele mai titrate echipe din Premier League. Cu trofeul pe masă și cu vechiul stadion Wembley plin până la refuz, ”cormoranii” au reușit să surprindă.

Nu prin jocul fantastic, nu prin dorința de a se revanșa în fața fanilor cu un trofeu învingând United-ul lui Sir Alex Ferguson, proaspăta campioană a Angliei de la acea vreme, sau printr-o schimbare neașteptată de ordin tactic, ci prin... vestimentație.

”Dezastrul vestimentar al lui Liverpool”, este titlul dat de BBC pentru finala de la acea vreme. ”Cormoranii” s-au prezentat, la obișnuita inspecție a gazonului de dinainte de meci, îmbrăcați în costume albe, combinate cu cămăși albastre și, bineînțeles, cravate în culorile clubului de pe Anfield, spre amuzamentul rivalilor United.

Pe teren, Manchester United s-a impus cu 1-0, prin golul marcat de Eric Cantona, iar după meci nu au lipsit ironiile! Peter Schmeichel, fostul portar danez al ”diavolilor” și-a taxat rivalii: ”Părea o prostie și am spus cu toții 'nu putem pierde în fața unei echipe care poartă astfel de costume'”.

KING ERIC ????

The Frenchman wins the #EmiratesFACup for @ManUtd #OnThisDay in 1996! ???? pic.twitter.com/kiVaiNSHV1