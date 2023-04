Licitația pentru Manchester United se apropie de final! Cumpărătorii vor face ofertele finale 

În afară de Manchester United, familia Glazer mai deține First Allied, o corporație care are în proprietate 625.000 de metri pătrați de spații comerciale în mall-uri americane, și franciza Tampa Bay Buccaneers din National Football League (NFL), câștigătoare a două Super Bowl.

Malcolm Glazer a cumpărat clubul pentru 790 milioane de lire sterline

Malcolm Glazer, patriarhul familiei, a cumpărat Manchester United, unul dintre cele mai profitabile cluburi de fotbal din lume, gradual, între 2003 și 2005, pentru 790 miliarde de lire sterline, iar cele 90% din acțiunile clubului au fost împărțite între cei cei șase copii ai afaceristului decedat în 2014. După vânzările din ultimii ani, familia Glazer mai deține 69% din clubul listat pe bursa din New York (NYSE) în 2012.

Acum, Glazerii au anunțat că iau în serios vânzarea clubului Manchester United, pentru a "explora alternative strategice de investiții" cu banii obținuți, ceea ce înseamnă, probabil, că doresc să investească în alte domenii cele 6-7 miliarde de lire sterline preconizate a fi obținute.

Trei cumpăratori vor pachetul majoritar, unul dorește o bucată din acțiuni

În cursa pentru achiziționarea "Diavolilor roșii" au mai rămas patru potențiali cumpărători. Șeicul Jassim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, un bancher qatarez și fiu al fostului emir al regatului din Orientul Mijlociu, vrea 100% din acțiuni. Sir Jim Ratcliffe, proprietarul companiei INEOS (industria petrochimică / cifră de afaceri anuală - 61 miliarde de dolari) care deține OGC Nice (fotbal), FC Lausanne-Sport (fotbal), INEOS Grenadiers (ciclism) și INEOS Team UK (navigație marină), este sponsor al Mercedes AMG (F1) și al naționalei Noii Zeelande (rugby) și a făcut o ofertă de 4.25 miliarde de lire sterline pentru Chelsea, în 2022, vrea pachetul de 69%.

O ofertă similară a depus și Thomas Zilliacus, un businessman finlandez, fost șef al Nokia Asia și cu afaceri acum în domeniile comunicațiilor și media, care a fost conducător la HJK Helsinki (Finlanda) și Geylang International (Singapore). Elliott Investments Management, o firmă americană din domeniul finanțelor condusă de Paul Singer, care deține acțiuni la zeci de companii importante, precum Twitter, Wella AG, Samsung, AT&T, Ahold Delhaize sau Telecom Italia, dar a avut în potofoliu și 99.93% din AC Milan, dorește să cumpere un pachet minoritar de acțiuni, cel mai probabil 10-20%.

Încasează 6 miliarde din vânzarea clubului sau cheltuie peste 1 miliard pentru renovarea stadionului?

Dacă va decide să țină clubul, familia Glazer e obligată să renoveze stadionul Old Trafford, care e parte a dosarului depus de Marea Britanie și Irlanda pentru organizarea Euro 2028. Proprietarii ar urma să cheltuie minimum un 1 miliard de lire sterline pentru această acțiune, în următorii 5 ani, pentru o creștere a capacității cu doar 2.000 de locuri, până la 76.000 de locuri.

Membrii familiei americane se află în război deschis cu fanii clubului, care le cer să vândă rapid acțiunile, acuzându-i că au mărit prețurile abonamentelor, biletelor și produselor de marketing din lăcomie, în timp ce performanțele echipei s-au prăbușit, că au scos bani din club, că stategia de transferuri e dezastruoasă, iar cultura corporatistă a dus la pierderea sufletului clubului. De altfel, în 2005, după cumpărarea clubului de către Malcolm Glazer, o mare parte din fanii echipei au fondat în semn de protest o echipă independentă, Football Club United of Manchester, care evoluează acum în Northern Premier League (Liga a 7-a). FC United este finanțată în regim socios, de un grup de peste 5.000 de membri cotizanți cu drept de vot, și are propria arenă, Broadhurst Park (4.400 de locuri).

United, unul dintre marile cluburi ale Angliei

Manchester United a fost înființat în 1878 sub denumirea Newton Heath LYR Football Club, de către muncitorii feroviari de la Carriage and Wagon Department din cadrul Lancashire and Yorkshire Railway (LYR), Depoul din orășelul Newton Heath, și a preluat denumirea actuală în 1902. Echipa joacă pe Old Trafford din 1909, arena fiind modernizată de mai multe ori (1941, 1946-1949, 1951, 1957, 1973, 1995-1996, 2000, 2006).

Clubul a devenit unul dintre cele mai importante din Marea Britanie și din lume, în palmaresul său aflându-se 20 de titluri în First Division / Premier League, 12 trofee FA Cup, 6 Cupa Ligii, 21 de Supercupe, 3 Cupa Campionilor Europeni / Champions League (1967-1968, 1998-1999, 2007-2008), 1 Europa League (2016-2017), 1 Supercupa Europei (1991), 1 Cupa Cupelor (1990-1991), 1 Cupă Intercontinentală (1999) și 1 FIFA Club World Cup (2008).

Cei mai importanți antrenori din istoria clubului au fost Sir Ales Ferguson, Sir Matt Busby, Jose Mourinho și Ernest Mangnall, în timp ce tricoul echipei a fost îmbrăcat de unii dintre cei mai buni fotbaliști ai generațiilor lor, precum Billy Meredith, Jack Rowley, Bobby Charlton, Denis Law, George Best, Paul Ince, Bryan Robson, Paul Scholes, Peter Schmeichel , Ryan Giggs, Eric Cantona, David Beckham, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Robin van Persie sau Juan Mata.

Foto - Getty Images