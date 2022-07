Spaniolul a purtat numărul opt pe Old Trafford încă din 2014, dar acum a venit timpul să spună adio lui Manchester United.

Cu toate acestea, Juan Mata a făcut o dezvăluire pe rețelele social media despre Bruno Fernandes, starul trupeu lui Erik ten Hag, care l-ar fi "mințit" în față.

„Mi-a spus că a fost trist în ziua în care a aflat că nu o să mai continuăm să jucăm împreună... Dar, cred că a fost destul de fericit”, a spus Mata pe Twitter cu privire la faptul că Fernandes a obținut numărul său după ce s-a despărțit de Manchester United.

He told me he was sad the day he knew we weren't going to keep playing together... but I think he was quite happy ????????????‍♂️ @B_Fernandes8 #Number8 https://t.co/2Vs1S2fvXf