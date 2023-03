De Gea s-a decis! La 32 de ani, portarul a spus unde vrea să joace

Portarul spaniol, cotat în acest moment la 15 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, mai are contract cu Manchester United până la finalul sezonului actual, dar și-a arătat intenția că vrea să continue la „diavolii roșii”.

Citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media, David de Gea a precizat că iubește Manchester United și că s-a bucurat de fiecare moment pe care l-a petrecut în echipamentul trupei de pe Old Trafford.

„Iubesc Manchester United. Sunt aici de atâta timp. Mă bucur de orice moment. E foarte tare să fii aici. E un club imens. Iubesc clubul, sunt foarte fericit aici”, a specificat David de Gea, conform sursei de mai sus.

David de Gea confirms his intention to stay: “I love Manchester United” ????❤️ #MUFC

“I've been here for years. I enjoy every moment. I've played many games. It's great to be here. It's a huge club. I love the club, I'm very happy here”.

