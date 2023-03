Manchester United a înregistat 50 de puncte după 26 de meciuri disputate în primul eșalon al Angliei, obținând, în consecință, 15 victorii, cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Manchester United și-a făcut planul! Pe ce fotbaliști au pus ochii „diavolii roșii”, în cazul în care pică transferul lui Harry Kane

Potrivit GOAL, Manchester Unied și-a îndreptat tunurile pe Harry Kane. „Diavolii roșii” vor viza transferul starului englez în vară, însă prețul piperat i-ar putea înfrâna pe conducătorii de pe Old Trafford să-l achiziționeze pe jucător.

Chiar și așa, aceeași sursă a menționat că Manchester United nu se va da bătută în a aduce un nou număr nouă, mai ales că Erik ten Hag duce lipsă în atac, după ce Cristiano Ronaldo a fost demis la finalul anului trecut, în urma unui interviu „exploziv”.

Astfel, cei doi jucători pe care „diavolii roșii” au pus ochii sunt Kolo Muani și Rasmus Hojlund

Randal Kolo Muani se află la Frankfurt din vara lui 2022 și mai are contract cu nemții până la finalul sezonului 2026/27. Francezul e cotat la 65 milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, iar în această stagiune a înscris în Bundesliga 11 goluri în 24 de apariții.

Rasmus Hojlund e legitimat la Atalanta BC și, asemenea lui Kolo Muani, a fost transferat în vara lui 2022. Până în 2027 mai are contract danezul cotat la 35 milioane de euro, potrivit Transfermarkt. În acest sezon, atacantul a marcat de șapte ori în 23 de meciuri în primul eșalon al Italiei.

Cum a descris Cristiano Ronaldo perioada de la Manchester United: „Recunosc!”

După ce s-a terminat Campionatul Mondial din Qatar, Cristiano Ronaldo a semnat cu Al-Nassr la începutul lui 2023, unde va încasa sume anuale record! La arabi, starul lusitan a marcat nouă goluri în 10 apariții până acum.

Recent, CR7 a vorbit despre conjunctura în care a fost pus la Manchester United. Portughezul a admis că nu a trecut prin cea mai bună perioadă a carierei sale fotbalistice.

„Manchester United? Când suntem în vârful muntelui, de multe ori nu vedem ce e sub noi. Am trecut printr-o fază proastă a carierei mele, nu am nicio problemă să recunosc asta. Dar viața merge înainte. Am înțeles mai bine cine sunt prietenii buni în momentele dificile”, a spus Cristiano Ronaldo, citat de jurnalistul sportiv, Fabrizio Romano, pe rețelele social media.