Cât a plătit Liverpool pentru Cody Gakpo: "E un transfer record pentru clubul nostru!"

Luni seară, PSV Eindhoven a anunțat pe site-ul oficial că a ajuns la un acord cu Liverpool pentru vânzarea lui Gakpo: "Conducerea a finalizat transferul de Boxing Day și i-a dat lui Gakpo permisiunea de a călători în Anglia".

"Cele două cluburi nu vor oferi detalii referitoare la suma de transfer, însă este vorba de un transfer record pentru PSV", a spus și Marcel Brands, managerul general al clubului olandez, pentru site-ul oficial.

Liverpool plătește o sumă fixă de 37 de milioane de lire sterline (42 de milioane de euro) pentru Cody Gakpo. La această sumă se pot adăuga alte 13 milione de lire sterline (14,8 milioane de euro), în funcție de bonusurile stabilite în contract, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

În ultimii ani, PSV a vândut mai mulți jucători în schimbul unor sume importante, precum Hirving Lozano (45 de milioane de euro, la Napoli), Memphis Depay (34 de milioane de euro, la Manchester United), Steven Bergwijn (30 de milioane de euro, la Tottenham) sau Donyell Malen (30 de milioane de euro, la Borussia Dortmund).

Cody Gakpo evoluează pe postul de extremă stângă, iar la Campionatul Mondial din Qatar a marcat trei goluri pentru naționala Olandei.

Gakpo, produs al academiei lui PSV Eindhoven, a traversat o primă parte de sezon excelentă și la PSV. În primele 24 de meciuri din actuala stagiune, internaționalul olandez a marcat 13 goluri și a oferit 17 pase decisive.

PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.

The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.