BREAKING NEWS! TAS a dat verdictul! Manchester City a SCAPAT de sanctiune si va juca in Champions League

TAS a anuntat ca Manchester City a scapat de suspendarea de 2 ani pe care a primit-o si va putea juca sezonul urmator din Champions League, dupa ce englezi au contestat decizia initiala.

Cu toate astea, echipa lui Guardiola a fost amendata, insa amenda s-a redus pana la 10 milioane de euro.

BREAKING: Manchester City’s two-year European ban has been lifted, and their fine reduced to €10M, by the Court of Arbitration for Sport pic.twitter.com/5jdT5RDKrr