Arsenal - West Ham, finala FA Youth Cup, se joacă de la ora 21:00 pe Emirates Stadium și este transmis în direct de PRO ARENA și VOYO.

În semifinalele competiției Under 18, Arsenal s-a impus cu 2-1 în fața lui Manchester City, în timp ce West Ham United a trecut lejer de Southampton, scor 6-1.

In tomorrow's game with West Ham United, @ArsenalAcademy are bidding to win our first FA Youth Cup title since 2009 ????

Recognise any familiar faces from our victorious run? ????