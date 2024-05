Are 17 ani și este la un pas de Chelsea! Londonezii au pus ochii pe "Messinho"

Se pare că Chelsea a ajuns la un acord cu tânărul brazilian în vârstă de 17 ani, Estevao 'Messinho' Willian. Potrivit arhicunoscutului Fabrizio Romano, acordul este verbal, iar Willian ar urma să se alăture echipei de pe "Stamford Bridge" în vara anului 2025, odată ce împlinește vârsta de 18 ani.

Chelsea va trebui să plătească o sumă de cel puțin 30 de milioane de euro, plus bonusuri suplimentare, către Palmeiras pentru serviciile sale.

Supranumit 'Messinho' datorită comparațiilor cu geniul argentinian Lionel Messi, tânărul atacant a atras atenția mai multor cluburi de top, printre care Barcelona, Paris Saint-Germain și Arsenal.

Chelsea want to seal Willian Estevão deal as soon as possible after personal terms agreed, as reported.

Negotiations underway with Palmeiras while Chelsea want to get it done in the next days to avoid any surprise.

Chelsea believe he's generational talent and big opportunity.