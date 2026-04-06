Lider de piață în România, Superbet a marcat intrarea pe piața din Grecia prin semnarea contractelor de sponsorizare cu două dintre cele mai iubite echipe din fotbalul elen: PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu, și Panathinaikos, formația pregătită de celebrul Rafael Benitez. O mutare prin care grupul Superbet își mărește impresionantul portofoliu de sponsorizări din întreaga lume și prin care își propune să transpună și în Grecia valorile brevetate în țări și sporturi din întreaga lume.

PAOK și Panathinaikos intră în familia Superbet

PAOk, Panathinaikos, dar și Levadiakos și echipa de baschet a lui AEK Atena intră, astfel, în marea familie Superbet. Compania noastră sponsorizează Superliga, dar și echipe de tradiție precum Rapid, Dinamo, Univ. Craiova, Farul Constanța, Universitatea Cluj sau Politehnica Timișoara. În fotbalul internațional, Superbet se numără printre sponsorii lui Sao Paulo (Brazilia), Fluminense (Brazilia), Wisla Cracovia (Polonia) sau Lech Poznan (Polonia).

Superbet este, de asemenea, partener oficial al LaLiga în România, sponsorizează Superliga de fotbal feminin, echipele de handbal CS Rapid (feminin), Gloria Bistrița (feminin) și CS Dinamo (masculin), dar și competiții precum SuperChess, Dynamite Fighting Show sau Transylvania Open (tenis feminin).

Celor menționate li se adaugă și activitatea Fundației Superbet cu multiple proiecte ce țin de Performanță, Cultură, Educație, Sănătate sau Comunitate.

Despre Superbet

Superbet este o companie de tehnologie și divertisment fondată în 2008, cu misiunea de a aduce divertisment captivant, bazat pe tehnologie, în sport și gaming pentru milioane de clienți din întreaga lume.

Grupul este prezent în 12 țări, având piețe comerciale în România, Belgia, Polonia, Serbia și Brazilia, precum și un hub de tehnologie și inovare de produs în Croația.

În 2019, Superbet a primit o investiție strategică de 175 de milioane de euro de la Blackstone Inc., cel mai mare fond privat de capital din lume, pentru a impulsiona extinderea companiei pe piețele internaționale.

Ca lideri în conformitate și bune practici, Grupul Superbet este membru al Asociației Internaționale pentru Integritatea Pariurilor (IBIA) și este singura companie care a câștigat de patru ori premiul pentru Cel Mai Bun Operator de Pariuri Sportive din CEE la Central & Eastern European Gaming Conference (CEEGC).

