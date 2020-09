(P) Razvan Lucescu isi apara titlul de campion al Asiei la Al-Hilal

de Adrian Stoica

Razvan Lucescu e antrenor la Al-Hilal din 2019. Tehnicianul roman a venit din Grecia, de la PAOK Salonic, din postura de campion al Greciei.

Dupa cum supersigur stii, succesele au continuat pentru fiul lui Mircea Lucescu si in Orientul Mijlociu, castigand cel de-al treilea trofeu al Ligii Campionilor Asiei din istoria lui Al-Hilal, aceasta fiind si singura lui cupa continentala din cariera. Sauditii i-au invins pe japonezii de la Urawa Red Diamonds, cu scorul general de 3-0. Anghel Iordanescu a fost pe banca lui Al-Hilal la castigarea Ligii Campionilor Asiei, in 2000. Anul acesta, el a castigat si titlul de campion!

Al-Hilal imparte titlul de cea mai titrata campiona a Asiei, avand trei trofee ale Ligii Campionilor din palmares. Doar Pohang Steelers (Coreea de Sud) a mai castigat de trei ori Liga Campionilor Asiei, in 1997, 1998 si 2009.

ASII LUI RAZVAN LUCESCU

Cei mai importanti jucatori antrenati de Razvan Lucescu sunt peruvianul Andre Carrillo, italianul Sebastian Giovinco, francezul Bafetimbi Gomis si columbianul Gustavo Cuellar. Toti patru au meciuri in echipele lor nationale. Dintre cele patru reprezentative, doar Italia a lipsit de la Cupa Mondiala din 2018, insa a fost mai degraba un accident. Italia are in palmares patru titluri mondiale, in 1934, 1938, 1982 si 2006.

Al-Hilal a dat chiar si golgheterul competitiei in anul in care a castigat Liga Campionilor Asiei, pe Gomis (11 goluri). Lucescu jr. e linistit in ceea ce priveste viitorul francezului cu origini sengaleze la Al-Hilal. In competitia interna, tot Gomis a fost cel mai bun marcator al lui Al-Hilal, cu 27 de reusite, dar nu au fost suficiente ca sa-i asigure titlul de golgheter al Arabiei Saudie, detinut de Abderazak Hamdallah, de la Al-Nassr, echipa clasata pe locul al doilea.

Atacantul francez, in varsta de 35 de ani, si-a prelungit intelegerea cu Al-Hilal pentru inca doi ani.

Totusi, intariri pentru postul de atacant au venit la Riyadh. Al-Hilal l-a luat pe Al-Shehri. Jucatorul saudit inca nu a apucat sa debuteze in echipa nationala, dar fotbalul l-a inceput in Europa, in Portugalia, la academia lui Beira Mar.

LUCESCU JR., APROAPE DE UN DUEL CU KLOPP

Cupa Campionilor Asiei a dus-o pe echipa lui Lucescu la Campionatul Mondial al Cluburilor, unde Razvan Lucescu a fost aproape de un duel istoric cu Jurgen Klopp. Formatia s-a a condus-o pe Flamengo o repriza, dar brazilienii au preluat controlul partidei dupa pauza si s-au impus cu 3-1. Al-Hilal a cedat si finala mica contra lui Monterrey, dupa loviturile de departajare.

La Al-Hilal, au mai antrenat romanii Ilie Balaci, Anghel Iordanescu, Cosmin Olaroiu si Laurentiu Reghecampf.

OLAROIU, DIN ASIA, IN TOPUL CELOR MAI BINE PLATITI ANTRENORI

Cosmin Olaroiu s-a facut si el remarcat in Asia pregatindu-le pe Al-Hilal, Al Sadd, Al-Ain, Al Ahli, Al-Shabab, dar si echipa nationala a Arabiei Saudite. Din 2018, Olaroiu ii pregateste pe chinezii de la Jiangsu Suning. Romanul nu a reusit inca sa-si treaca inca in CV Liga Campionilor, dar a punctat pe plan financiar, gasindu-si locul in topul celor mai bine platiti manageri ai lumii, cu un salariu de 7 milioane de euro pe sezon. Nici anul acesta nu va avea ocazia sa castige trofeul suprem al Asiei, echipa sa nefiind calificata.

In 2014, Laurentiu Reghecampf ajungea cu Al Hilal in finala Ligii Campionilor Asiei, unde era invins de australienii de la Sydney Wanderers, dupa 0-1 in deplasare si 0-0, pe teren propriu.

In ceea ce priveste jucatorii romani in Asia, o cariera impresionanta a avut avut-o Mirel Radoi. Actualul selectioner al echipei nationale a Romaniei a evoluat in zona Golfului la Al-Hilal, Al-Ain, Al-Ahli, Al Arabi. Totodata, la Al-Hilal a mai jucat si Ionut Lupescu.

