(P) De ce sa nu te feresti de pariuri si cum

De ani buni deja, nu mai este un secret pentru nimeni ca pariurile sportive si jocurile de noroc fac parte din realitatea cotidiana. Privite uneori cu circumspectie sau suspiciune, pariurile sportive sunt insa departe de a fi un fenomen neobisnuit. Istoria acestora este veche si chiar cu traditie, am putea spune: primele pariuri, fie ele si pe… porumbei, se inregistreaza in China Imperiala, in jurul anilor 200 inaintea erei noastre; universitatile Harvard si Yale au fost originar sustinute financiar printr-un sistem de loterie; cazinouri si case de pariuri functioneaza legal si reglementat in Venetia inca de la 1600, raspandindu-se apoi cu rapiditate peste tot in Europa. Cursele de cai si de caini sunt traditionale Regatului Unit (ati urmarit serialul Peaky Blinders…?), prima masina de joc mecanica, Liberty Bell, un precursor al sloturilor, este construita in 1895 in statele Unite, iar primul slot video a fost inventat in 1976. In 1994 incep sa functioneze primele cazinouri online iar de aici… totul e istorie.

Bineinteles, pariurile sportive si jocurile de noroc ajung si in Romania, unde piata este acum matura, stabila si in continua crestere. Iar fenomenul pariurilor incepe sa iasa de sub zona gri a perceptiilor si sa se impuna ca sport, hobby, preocupare sau chiar job.

Insa, ca orice modalitate de distractie, pariurile sportive nu sunt lipsite de un oarecare factor de risc. Astfel, pentru a demonstra ca fenomenul pariurilor este unul serios si demn de luat in seama si mai ales, constentizat, casa de pariuri Fortuna lanseaza platforma de Joc Responsabil – o pagina dedicata conceputa ca mijloc de informare, cu scop principal de protectie si educare a pariorilor si a celor interesati de fenomen.

Pe platforma jocresponsabil.efortuna.ro, vizitatorii pot regasi informatii despre ce anume inseamna sa pariezi responsabil, legislatie, cum sa identifici daca pariatul isi depaseste limitele si se transforma in situatie problematica si cum sa poti rezolva asta.

Platforma ofera solutii si instrumente pentru limitarea bugetului, pierderilor, timpului petrecut pe platforme de pariuri si chiar posibilitatea de autoexcludere si bineinteles, informatii despre protectia si limitarea accesului minorilor. Este pus la dispozitie chiar un decalog - un set de reguli de buna practica de urmat pentru ca pariurile sa ramana o preocupare distractiva si sigura -, o linie fierbinte TelVerde unde poti intra in legatura cu psihologi si consilieri specializati si chiar posibilitatea de programare la cabinetele Joc Responsabil din tara.

Platforma joc Responsabil de la Fortuna este deja disponibila publicului, si este comunicata in mediul online prin vizualuri si bannere interactive corelate cu o campanie de spoturi video, online si TV, care prezinta situatii dramatice intr-o cheie amuzanta si care fac apel la personalitati publice din lumea sportului pentru a comunica mesajul de joc responsabil.

Descopera platforma de Joc Responsabil de la Fortuna pe jocresponsabil.efortuna.ro