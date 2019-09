(P) Afla cum poti sa castigi cele mai tari premii de suporter!

Toamna aceasta, Casa Pariurilor creste pasiunea pentru fotbalul romanesc si te invita in Liga Castigatorilor.

Intra in joc pe liga.casapariurilor.ro si castiga cele mai tari premii de supporter!

Daca esti fan adevarat, e momentul tau sa te remarci. Joaca in perioada 27 septembrie - 17 noiembrie bilete cu miza de minimum 10 lei, care sa contina cel putin un meci din Casa Liga 1, Liga 2 Casa Pariurilor, Liga 3 sau Cupa Romaniei si inscrie-ti biletul pe liga.casapariurilor.ro!

Poti juca atat online, cat si in agentiile Casa Pariurilor. Te poti inscrie in campanie si scanand biletul in aplicatia Casa Pariurilor, atunci cand esti logat in cont.

Cele mai tari premii de suporter

Cu Liga Castigatorilor, ai sansa unica de a castiga premii visate de orice suporter adevarat. Pe 19 noiembrie va fi extragerea marelui premiu: un Duster ultra tunat!

Ti-ai dorit vreodata sa ai sufrageria amenajata special pentru meci? Casa Pariurilor va indeplini aceasta dorinta pentru 5 suporteri castigatori. Poti urmari cele mai tari partide alaturi de prieteni intr-o atmosfera ideala.

Castigi cu meciuri romanesti si mergi sa vezi fotbal la cel mai inalt nivel. Casa Pariurilor te trimite la meciurile campioanelor din Anglia, Spania, Italia, Germania si Franta.

Pentru ca sarbatorim fotbalul romanesc, ai sansa de a castiga unul din cele 20 de abonamente la echipa ta favorita din Romania.

Tripleaza-ti sansele!

Pariurile LIVE sunt din ce in ce mai populare si foarte palpitante. La Casa Pariurilor ai cea mai buna oferta de pariuri LIVE, care iti poate aduce sanse in plus la extragere. Biletele jucate LIVE in aplicatia Casa Pariurilor primesc 3 sanse la extrageri!

Intra in Liga Castigatorilor! Pariaza pe meciuri din competitiile romanesti si castiga premii pe care chiar le folosesti!