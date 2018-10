(P) 5 motive pentru care pariorii romani aleg sa parieze aici

Unibet ro este una dintre agentiile de pariuri sportive online preferate de romani. Multi o considera chiar cea mai buna, dar fiecare parior se raporteaza la alte criterii atunci cand evalueaza un operator, deci nu putem generaliza.

De curiozitate, am facut un sondaj printre mai multi amici care pariaza constant. I-am intrebat la ce agentie online joaca cu predilectie si de ce. Majoritatea au indicat Unibet-ul. Din argumentele lor am ajuns la concluzia ca sunt 5 motive principale pentru alegerea facuta.

1. Platforma de streaming video live este printre cele mai bune dintre cele la care au acces pariorii romani. Sunt transmise anual aproximativ 30.000 de evenimente sportive, majoritatea din fotbal. Nicio retea de televiziuni sportive din lume nu poate avea in program 82 de meciuri in direct pe zi (cam atat ar insemna in medie). Pe respectiva platforma pot fi urmarite meciuri din cele mai importante ligi ale lumii, din Cupa României (in sezonul 2018-2019), dar si din competitii care nu sunt de prim rang, precum campionatul de tineret din Cehia.

Pe langa factorul cantitate, conteaza mult si calitatea imaginii. Streamingul nu se blocheaza si functioneaza la fel de bine atat de desktop, cat si pe dispozitivele mobile.

2. Oferta ca numar de evenimente si optiuni de pariere este, de asemenea, una dintre cele mai bogate de pe piata romaneasca. De exemplu, pentru un meci din Premier League sunt, in medie, peste 250 de optiuni de pariere, pentru cele din Serie A sunt peste 180, iar pentru o partida din Liga I exista peste 150 de variante de pariu.

Atuul suprem al lui Unibet e reprezentat de liniile asiatice pentru castigatoarea meciului si pentru total goluri. Acesta este tipul de pariu preferat de profesionisti, pentru ca le permite sa joace acoperit sau sa riste mai multi bani stiind ca exista posibilitatea sa se ramburseze miza.

3. Promptitudinea platformei de pariuri live este un alt motiv des invocat de cei care prefera acest operator, in sensul ca pariurile sunt plasate foarte rapid dupa ce ai dat click pe „plasati pariul”, iar banii intra in cont in secunda urmatoare dupa ce a fost decis un pariu.

Oferta live este similara cu cea pre-meci, iar cotele se actualizeaza rapid dupa un eveniment major precum marcarea unui gol sau o eliminare.

4. Cotele sunt printre cele mai mari atunci cand sunt introduse in oferta, dar trebuie sa fii rapid pentru a profita de ele. „Din cauza” faptului ca multi pariori joaca la acest operator, cotele pe favoriti scad vertiginos. De exemplu, cota pentru selectia „U Craiova -1 handicap asiatic” in Craiova vs Hermannstadt a scazut de la 1.88 la 1.75 in numai doua ore. Pe de alta parte, aceasta tendinta ii favorizeaza pe cei care joaca pe surprize.

Oricum, payout-ul ramane printre cele mai mari. Un prieten imi spunea ca este in jur de 93%, declarandu-se foarte multumit.

5. Concursurile de pronosticuri periodice la care se poate participa gratuit. De exemplu, unul dintre ii provoaca pe pariori sa indice primul marcator si minutul in care acesta va inscrie intr-un meci ales de operator. Altul are ca tema pronosticarea rezultatelor corecte din sase meciuri care se joaca in cele mai importante campionate europene.

Acestea ar fi principalele motive pentru care pariorii aleg Unibet. Daca esti deja inregistrat la acest operator, probabil ca poti sa adaugi alte cateva. Daca nu esti, le poti descoperi dupa ce iti deschizi cont. Bafta!