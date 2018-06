Mesajul Catalinei Ponor pentru romani: “Va multumesc ca va implicati! Hai sa facem impreuna bine pentru cei care au nevoie de noi!” (P)

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 Cupa Mondiala 2018. PROGRAMUL COMPLET al turneului din Rusia

Multipla campioana olimpica, fosta gimnasta Catalina Ponor, le-a oferit copiilor de la fundația Bucuria Darului premiile din partea romanilor care au participat la promotia Delaco.



Acestia s-au mobilizat si au cumparat cascaval Delaco DeSenvis, au introdus codul de pe ambalaj pe aucastigat.ro si au activat premiile pentru copiii care au nevoie!

Promotia continua! Fiecare cod e castigator! Peste 185.000 de premii pentru copii!

DELACO a lansat prima promotie din istorie unde consumatorii garantat nu au nicio sansa sa castige niciun premiu. Nimic pentru ei! Cu cat mai mult cascaval Delaco DeSenvis cumparat, cu atat mai multe sanse sa nu castige marile premii.

Dar mii de copii le vor multumi.

Felicitări! Au câștigat!

Mecanismul e simplu: cumperi cascaval Delaco DeSenvis si garantat oferi un sendvis unui copil care are nevoie de el sau unul dintre premiile mari: DeImbracat, DeJucat sau DeInvatat.

Marian Râlea, Cătălina Ponor si Dana Rogoz sunt ambasadorii campaniei “Felicitari! Au castigat!” si vor merge personal sa le inmaneze premiile de la tine.

“Cand am auzit prima data ce vor sa faca oamenii de la Delaco, nu mi-a venit sa cred. Toate promotiile iti promit ca vei castiga mii de premii, aici garantat nu castigi nimic pentru tine, ci oferi premiile unor copii care chiar au nevoie de ele. Minunat. Sa castigi pentru altii e minunat! Le multumesc romanilor care s-au implicat in campanie si ii incurajez si pe ceilalti sa se mobilizeze ca sa ajutam impreuna cat mai multi copii care au nevoie”, spune Catalina Ponor.

Peste 180.000 de sendvisuri si peste 5.000 de premii mari (laptopuri, imbracaminte, jucarii sau rechizite) ajung la copiii care au nevoie de ele.

Partenerii campaniei sunt ONG-urile World Vision, SOS Satele Copiilor si Bucuria Darului.

Cum isi mananca sendvisul Andra, Cabral, Oana Cuzino sau Politistul Godina?

“Musai cu castravete!” sau “Neaparat cu salata peste felia de cascaval!”.

Mai multe celebritati s-au alaturat campaniei si au donat reteta preferata de sendvis campaniei, pentru a ajuta copiii: Andra Măruță, Cabral,Micutzu, Oana Cuzino sau Polițistul Marian Godină.

Site-ul campaniei este www.aucastigat.ro – aici poti introduce codul de pe ambalaj ca sa activezi premiile si aici gasesti reteta preferata de sendvis a vedetelor.

Toate codurile sunt castigatoare. Spor la activat premii pentru copii!

Felicitari! Au castigat!