Sezonul abia a început și deja avem parte de un clasic care poate scrie istorie. Liverpool și Arsenal, două dintre cele mai în formă echipe ale momentului, se înfruntă într-o luptă cu parfum de titlu. Un duel între forța ofensivă a „cormoranilor” și apărarea de fier a „tunarilor”, condimentat cu povești spectaculoase, recorduri și absențe care pot schimba soarta partidei.

Liverpool, goluri la foc automat

„Cormoranii” au maximum de puncte după primele două etape, dar drumul n-a fost deloc lin. După ce au risipit un avantaj de 2-0 atât cu Bournemouth, cât și cu Newcastle, echipa lui Arne Slot a avut nevoie de inspirația jucătorilor de pe bancă. Chiesa a întors meciul cu Bournemouth, iar adolescentul Rio Ngumoha a scris istorie la Newcastle, marcând golul victoriei și intrând direct în galeria recordurilor Premier League.

Deși defensiva încă scârțâie, atacul lui Liverpool e la nivel de artă. 36 de meciuri consecutive cu gol marcat, 93 de reușite în ultimele două sezoane și un Mo Salah care are 11 goluri împotriva lui Arsenal. În plus, Anfield rămâne un coșmar pentru „tunari”, pentru că aceștia n-au mai câștigat aici din 2012.

Arsenal, lovită de absențe grele

Mikel Arteta are misiunea clară să rupă blestemul locului doi. Arsenal a început perfect defensiv, două victorii fără gol primit (inclusiv un 5-0 cu Leeds), însă vestea proastă este că ambii lideri ai echipei, Saka și Odegaard, sunt incerți pentru marele duel. Absențele lor vor pune presiune pe noile achiziții, precum Madueke și Eberechi Eze, dar și pe specialitatea casei, fazele fixe. Arsenal e echipa cu cele mai multe goluri din cornere din Europa (33 în ultimele două sezoane), o armă care poate înclina balanța chiar și pe Anfield.

Totuși, Arsenal are de spart un zid psihologic, pentru că nu a câștigat în ultimele 12 vizite pe Anfield. Însă Arteta știe că o victorie aici ar trimite un mesaj clar în lupta pentru titlu.

