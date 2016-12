Transferurile facute de chinezi nu sunt intamplatoare! Planul FABULOS de 300 de miliarde al presedintelui Chinei

Chinezii investesc miliarde in fotbal, iar transferurile rasunatoare sunt doar o parte din planul lor!

Chinezii vor sa domine fotbalul mondial, iar presedintele tarii sustine investitii masive pe o perioada de 10 ani!

Transferurile pe bani grei facute de cluburile din China in ultima perioada nu sunt intamplatoare. Presedintele Xi Jinping este microbist intarit si si-a propus sa transforme China in cea mai puternica natiune fotbalistica din lume.

El a conceput un plan pe 10 ani intre 2015 si 2025 in care chinezii sa produca 100.000 de fotbalisti in cele 20.000 de scoli noi de fotbal. Chinezii au inceput sa construiasca 70.000 de terenuri de fotbal si stadioane pana in 2020. Ambitia presedintelui chinez e mare. Vrea ca tara sa organizeze si chiar sa castige Cupa Mondiala in urmatorii 15 ani!

Pentru asta, Xi Jinping i-a sfatuit pe miliardarii tarii sa investeasca masiv chiar si in fotbalul european. Cluburi precum West Bromwich Albion si Aston Villa au fost preluate de companii chineze, Milanul negociaza de luni bune cu investitori chinezi, iar guvernul chinez a investit 300 de milioane de euro in noua academie a lui Manchester City, de unde isi va lua cunostintele necesare pentru a construi academii de top in China.

Xi Jinping chiar a vizitat in vara centrul ultramodern al lui City si a facut cunostinta cu vedetele lui Guardiola.

Investitiile deja incep sa se vada. Dupa ce echipele puternice au adus jucatori precum Hulk, Jackson Martinez, Alex Teixeira sau antrenori ca Andre Villas Boas, media de spectatori de pe stadioane a crescut, iar drepturile TV au fost cumparate de China Media Capital cu 1 miliard de euro.

Chinezii vor sa dubleze economia din sport, la peste 700 de miliarde de euro in urmatorii ani, prin investitii de stat si parteneriate cu companii private. Chinezii vad sportul si ca pe o necesitate in dezvoltarea economiei lor, bazata masiv pe productie si export in acest moment.

Cluburi precum Shanghai SIPG, Shanghai Shenhua, Jiangsu Suning si Guangzhou Evergrande Taobao - campioana din ultimii 6 ani, au primit liber la transferuri de vedete internationale, dar au si o misiune infernala. Aceea de a depasi Premier League la audienta si venituri din drepturi TV. Ultimul contract al primei ligii din Anglia a fost vandut pe 7 miliarde de euro, iar o parte importanta din acesti bani au venit chiar din China.

Carlos Tevez va deveni la 32 de ani cel mai bine platit fotbalist din istorie, peste Messi si Cristiano Ronaldo, cu un contract de 40 de milioane de euro pe sezon in China. Brazilianul Oscar a fost cumparat de Shanghai SIPG de la Chelsea cu 60 de milioane de euro si va fi platit cu 25 de milioane de euro pe sezon, cat castiga Messi la Barcelona!

Fostul campion mondial Luiz Felipe Scolari, Sven Gorran Eriksson, Manuel Pellegrini, Andre Villas-Boas si Gus Poyet sunt manageri de top din Europa momiti de banii chinezilor.

Rooney sau Zlatan Ibrahimovic au fost ademeniti si ei cu contracte uriase, insa au refuzat. Momentan.